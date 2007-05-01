واحدهای ثبتی تهران در حال مکانیزه شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر حمیدرضا آدابی در رابطه با مهمترین اولویت ها و برنامه های ثبت استان تهران در سال جاری، گفت: در استمرار بسترسازی ثبت نوین و برون رفت از ثبت سنتی، عمده فعالیت خود را در راستای بحث مکانیزه کردن واحدهای ثبتی در سال 86 انجام خواهیم داد.

وی گفت: امور مربوط به ثبت مکانیزه از 2 سال پیش آغاز شده و در حال حاضر به صورت یک پروسه و فرآیند در حال طی شدن است و بسترهای لازم برای ثبت مکانیزه ایجاد شده است، به طوری که در آستانه ورود به ثبت مکانیزه در تمام واحدهای ثبتی شهر تهران هستیم؛ اما این مطلب نیازمند زمان است.

آدابی با اشاره به اینکه تا کنون 80 درصد مسیر را در رابطه با ثبت مکانیزه طی کرده ایم، افزود: اگر تا پایان سال جاری با پیش بینی های صورت گرفته کلیه واحدهای ثبتی شهر تهران مکانیزه نشوند حداکثر تا پایان سال 1387 این واحدها مکانیزه خواهند شد.

وی گفت: برای رسیدن به ثبت مکانیزه بسیار خوشبین هستیم و در حال حاضر طرح "کاداستر" نیز در 10 تا 11 واحد ثبتی از 30 واحد ثبتی استان تهران فعال شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به اینکه از سال گذشته بحث نرم افزاری جامع املاک آغاز شده، تصریح کرد: بحث استخراج و ورود اطلاعات در بعضی واحدهای ثبتی شهر تهران در حال انجام است.