مسعود بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور برخورد با سو استفاده های احتمالی پس از افزایش قیمت بنزین، بازرسی ها در این استان تشدید شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه کنترل میدان میوه و تره‌بار کرمانشاه سبب به تعادل رسیدن قیمتهای توزیع میوه خواهد شد، افزود: با هماهنگی دادستانی درصدد اختصاص شعبه ای از دادگستری برای تشدید نظارت بر میدان میوه و تره‌بار کرمانشاه هستیم.

این مسئول با اعلام اینکه برخی افراد سودجو مرتکب تخلف می شوند، بیان کرد: به منظور پیشگیری از تخلفات با هماهنگی دادستانی و تعزیرات حکومتی گشتهایی در میدان بار مستقر شده است.

بیگلر ی با تاکید بر اینکه نظارت بر این محل به صورت مستمر انجام می شود، عنوان کرد: طی هفته قبل با ۲۰ واحد متخلف برخورد شد.

وی تصریح کرد: گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور عمده ترین تخلفات مشاهده شده در میدان میوه و تره‌بار کرمانشاه بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه درباره افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، گفت: به منظور تنظیم قیمت بازار، مقدار زیادی برنج پاکستانی به بازار وارد شده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه قیمت گوجه فرنگی خارج از استان تعیین می شود، عنوان کرد: همچنین درصدد هستیم بر سود در نظر گرفته شده گوجه فرنگی نظارت کنیم.

بیگلر ی گفت: به منظور کنترل بازار، روزانه با همکاری تعزیرات حکومتی جلساتی برای تعیین سیاستهای روز و برخورد با افزایش قیمت برگزار می شود.