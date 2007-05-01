دوستان آمریکا تروریسم را به عراق صادر می کنند / ایران همچنان از روند سیاسی عراق حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "شینهوا" چین، "علی لاریجانی" پس از دیدار با آیت الله "علی سیستانی" از مراجع شیعه عراق در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر نجف اشرف گفت : کشورهایی که تروریسم را به عراق صادر می کنند، کشورهای دوست آمریکا هستند.

وی عملیات تروریستی درعراق را نتیجه رفتار و سلوک اشتباه آمریکا دانست.

لاریجانی تاکید کرد که ایران از روند سیاسی عراق از همان آغاز آن حمایت کرده است و آمریکا و کشورهای منطقه و نیز سازمان ملل این موضوع را به خوبی می دانند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد : کشورهایی که خواهان امنیت و ثبات در منطقه هستند گزینه ای جز کمک به دولت منتخب عراق ندارند.

دبیرشورای عالی امنیت ملی ایران امروز با آیت الله سیستانی در شهر نجف اشرف دیدار و درباره آخرین تحولات اوضاع عراق و میزان اهمیت نقشی که ایران می تواند در استقرار امنیت و ثبات عراق ایفا کند، بحث و تبادل نظر کرد.