برگزاری گردهمایی بزرگ سادات و یادواره شهیدان مداح در لامرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل احمدی دوشنبه در کلاس توجیهی امتحان جامع مداحی و تجلیل از عوامل اجرایی یادواره حنجره های آسمانی در اداره تبلیغات اسلامی لامرد اظهار داشت: برگزاری یادواره حنجره های آسمانی در محرم ۹۸، یکی از بهترین برنامه های صدا و سیمای فارس در هفت سال گذشته شناخته شد.

او گفت: برنامه ای به این بزرگی، فراتر از فارس بوده است.

رئیس کانون مداحان شهرستان لامرد یادآور شد: مداحان، باید در این برهه حساس که فضای جامعه بوی تهمت می دهد، نقش همدلی داشته باشند و جلوی غیبت و تهمت را بگیریم. رسالت ما خواندن تنها نیست و باید با عمل خود الگویی برای جامعه باشیم.

احمدی خاطرنشان کرد: در آینده ای نه چندان دور یادواره شهیدان مداح باتی تجلیل از آن بزرگ مردان تاریخ خواهیم داشت و گردهمایی بزرگ سادات منطقه نیز در دستور کار است.

در پایان با اهدا لوح تقدیر از تلاش ها و زحمات تعدادی از دستندرکاران مراسم یادوراه حنجره های آسمانی قدردانی شد.