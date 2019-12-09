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۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

رئیس کانون مداحان شهرستان لامرد:

برگزاری گردهمایی بزرگ سادات و یادواره شهیدان مداح در لامرد

برگزاری گردهمایی بزرگ سادات و یادواره شهیدان مداح در لامرد

لامرد- رئیس کانون مداحان شهرستان لامرد از برگزاری برگزاری گردهمایی بزرگ سادات و یادواره شهیدان مداح در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل احمدی دوشنبه در کلاس توجیهی امتحان جامع مداحی و تجلیل از عوامل اجرایی یادواره حنجره های آسمانی در اداره تبلیغات اسلامی لامرد اظهار داشت: برگزاری یادواره حنجره های آسمانی در محرم ۹۸، یکی از بهترین برنامه های صدا و سیمای فارس در هفت سال گذشته شناخته شد.

 او گفت: برنامه ای به این بزرگی، فراتر از فارس بوده است.

 رئیس کانون مداحان شهرستان لامرد  یادآور شد: مداحان، باید در این برهه حساس که فضای جامعه بوی تهمت می دهد، نقش همدلی داشته باشند و جلوی غیبت و تهمت را بگیریم. رسالت ما خواندن تنها نیست و باید با عمل خود الگویی برای جامعه باشیم.

 احمدی خاطرنشان کرد: در آینده ای نه چندان دور یادواره شهیدان مداح باتی تجلیل از آن بزرگ مردان تاریخ خواهیم داشت و گردهمایی بزرگ سادات منطقه نیز در دستور کار است.

در پایان با اهدا لوح تقدیر از تلاش ها و زحمات تعدادی از دستندرکاران مراسم یادوراه حنجره های آسمانی قدردانی شد.

کد مطلب 4792876

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