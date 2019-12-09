انتقاد تند «وندی شرمن» از سیاست های دونالد ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «وندی شرمن» معاون سابق وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا در پیامی از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد.

در این پیام که در توئیتر منتشر شده آمده است: «در ۲۴ ساعت ترامپ از سعودی‌ها (پس از حمله «تروریستی» یک شهروند عربستان) حمایت کرد، ولی از سربازانمان (کشته شده به دست آن عربستانی) حمایت نکرد، به یهودیان آمریکا توهین کرد و ساده‌انگارانه گفت کیم جونگ اون آنقدر چیز برای از دست دادن دارد که دست به یک آزمایش دیگر نمی‌زند».

اشاره وندی شرمن به اقدام تروریستی یک نظامی عربستانی در پایگاه هوایی ارتش آمریکا است که در آن سه نظامی آمریکایی کشته شدند و همچنین سخنرانی روز گذشته ترامپ در شورای آمریکایی-اسرائیلی است که شنبه شب انجام شده بود.