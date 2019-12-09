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۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

انتقاد تند «وندی شرمن» از سیاست های دونالد ترامپ

انتقاد تند «وندی شرمن» از سیاست های دونالد ترامپ

معاون سابق وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا، با انتشار پیامی سیاست های دونالد ترامپ در قبال عربستان سعودی و کره شمالی را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «وندی شرمن» معاون سابق وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا در پیامی از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد.

در این پیام که در توئیتر منتشر شده آمده است: «در ۲۴ ساعت ترامپ از سعودی‌ها (پس از حمله «تروریستی» یک شهروند عربستان) حمایت کرد، ولی از سربازانمان (کشته شده به دست آن عربستانی) حمایت نکرد، به یهودیان آمریکا توهین کرد و ساده‌انگارانه گفت کیم جونگ اون آنقدر چیز برای از دست دادن دارد که دست به یک آزمایش دیگر نمی‌زند».

اشاره وندی شرمن به اقدام تروریستی یک نظامی عربستانی در پایگاه هوایی ارتش آمریکا است که در آن سه نظامی آمریکایی کشته شدند و همچنین سخنرانی روز گذشته ترامپ در شورای آمریکایی-اسرائیلی است که شنبه شب انجام شده بود. 

کد مطلب 4792937

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