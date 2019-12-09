ارزش محصولات شیلاتی مازندران ۲۰۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله محمدزاده پیش ازظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی در استان با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های شیلاتی استان ارزش محصولات شیلاتی استان را بیش از دو هزار میلیارد تومان بیان کرد.

وی با اشاره به رتبه بالای استان در تولید ماهیان سردآبی و گرم آبی، ظرفیت های شیلاتی و آبزی پروری در استان را قابل توجه دانست.



حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های شیلاتی برای حل مشکلات اشتغال جوانان این استان تاکید کرد و با اشاره به قابلیت‌ها و توانمندیهای موجود در عرصه شیلات خواستار برنامه ریزی بهینه برای اعتلای فعالیتهای جاری در این عرصه شد.

امام جمعه ساری نقش محصولات شیلاتی را در تامین سلامت عمومی جامعه یادآورشدو بر لزوم فرهنگ‌سازی برای توجه بیشتر خانواده های ایرانی به فرآورده‌های شیلاتی تاکید کرد.

