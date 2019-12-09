کتاب انسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد کتاب انسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی (با تأکید بر آراء حکمت متعالیه) با همکاری خانه کتاب روز سه شنبه ۱۹ آذر سال جاری با حضور مولف کتاب، ابوالفضل گائینی عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

این کتاب توسط محمد علی رمضانی عضو هیئت مدیره مرکز غیر دولتی توسعه فراگیر سلامت اداری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

این نشت سه شنبه ۱۹ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سرای اهل قلم خانه کتاب واقع در تهران: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، برگزار خواهد شد.

هدف این کتاب بررسی، تبیین و ارائه الگویی از انسان شناسی تئوری سازمان با تاکید بر اراء علم‌النفس حکمت متعالیه می‌باشد. با قبول این فرض که سقف سازمان بر ستون انسان شناسی بنا نهاده شده است؛ انسان شناسی فلسفی یکی از مبانی مهم در تاثیرگذاری بر دانش سازمان و مدیریت تلقی می‌شود.

حضور مهم و فعال انسان در سازمان می‌طلبد تا چیستی آن کشف گردد و از این طریق سازمان متناسب با آن چیستی طراحی گردد. یکی از آن مبانی مهم در کشف و بیان چیستی انسان، علم النفس حکمت متعالیه می‌باشد. بنابراین اهمیت پرداخت به آن از منظر حکمت متعالیه به عنوان یکی از بدیل‌های فلسفی ضروری می‌باشد.

مشخصات این کتاب و همچنین فایل ۳۰ صفحه ابتدایی کتاب در سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آدرس www.rihu.ac.ir قابل دسترس استو