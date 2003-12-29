ژاپن كاهش بدهيهاي عراق را به باشگاه پاريس واگذار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جيمز بيكر نماينده ويژه آمريكا كه براي كاهش بدهيهاي عراق مذاكراتي را با مقمامات كشورهائي كه از عراق طلب دارند انجام مي دهد ديروز براي جلب حمايت مقامات ژاپن براي كاهش بدهيهاي عراق وارد توكيو شد و در همين زمينه امروز دوشنبه با جونيچيروكويزومي نخست وزير ژاپن ديدار وگفتگو كرد.

جيمزبيكر پس از ملاقات با كويزومي در گفتگو با خبرنگاران نتيجه اين گفتگوها را مثبت ارزيابي كرد و افزود: " ما دراين گفتگوها در مورد مسئله مهم بدهيهاي عراق و برنامه بازسازي عراق به نتايج مثبت و خوبي رسيديم."

نخست وزير ژاپن پس از مذاكرات يك ساعته خود با جيمز بيكر حاضر نشد با هيچ خبرنگاري صحبت كند وي در عين حال در بيانيه اي اعلام كرد: " ژاپن نيز با كاهش بدهيهاي عراق موافقت كرده است و قرار است موضوع كاهش بدهيهاي ژاپن در جلسه "باشگاه پاريس" ( كشورهاي طلبكار) در سال 2004 بررسي شود."