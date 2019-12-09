۱۶۴ هکتار از اراضی حریم رودخانه های مازندران آزاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری با تاکید بر ساماندهی رودخانه های استان افزود: در اجرای مصوبات کارگروه ساماندهی رودخانه های شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران ، آزاد سازی اراضی حریم رودخانه ، احداث دیواره ، دایک و برداشت مصالح مازاد از رودخانه با راهبرد پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از سیل صورت پذیرفت.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهارداشت: براساس گزارش عملکرد کارگروه ساماندهی رودخانه ها در استان، تاکنون ۸۴ کیلومتر از مسیر رودخانه ها ساماندهی گردید که در این خصوص، ۱۶۴ هکتار مساحت اراضی در حریم رودخانه ها آزادسازی و بیش از ۵۹۲ هزار متر مکعب مصالح مازاد نیز برداشت شده است.

این مقام قضایی با اشاره به این موضوع افزود:‌ بودجه مورد نیاز برای ساماندهی۸۴ کیلومتر انجام شده ، بیش از ۱۹ میلیارد تومان است که بدون تخصیص بودجه دولتی و صرفا با فروش مصالح مازاد رودخانه ها ، صورت پذیرفته است.