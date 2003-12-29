" شجريان " و" عليزاده " كمك هاي هنرمندان را جمع آوري مي كنند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي خانه موسيقي ، هنرمندان برجسته موسيقي كشور چون محمدرضا شجريان ، حسين عليزاده، كيهان كلهر، نوربخش و ... دركنار اعضاي هييت مديره "خانه موسيقي " به دريافت كمك هاي هنرمندان براي آسيب ديدگان زلزله مي پردازند.

هوشنگ ظريف ، فريدون ناصري، داود گنجه اي ، كامبيز روشن روان، همايون خرم، داريوش پيرنياكان ، حسن رياحي و نصرالله ناصح پورنيز در اين مراسم حضور دارند.

اين مراسم از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 10 دي ماه در محل جديد " خانه موسيقي " واقع در خيابان فاطمي غربي ، نبش جمالزاده شمالي ، شماره 284 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 47934