به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي خانه موسيقي ، هنرمندان برجسته موسيقي كشور چون محمدرضا شجريان ، حسين عليزاده، كيهان كلهر، نوربخش و ... دركنار اعضاي هييت مديره "خانه موسيقي " به دريافت كمك هاي هنرمندان براي آسيب ديدگان زلزله مي پردازند.
هوشنگ ظريف ، فريدون ناصري، داود گنجه اي ، كامبيز روشن روان، همايون خرم، داريوش پيرنياكان ، حسن رياحي و نصرالله ناصح پورنيز در اين مراسم حضور دارند.
اين مراسم از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 10 دي ماه در محل جديد " خانه موسيقي " واقع در خيابان فاطمي غربي ، نبش جمالزاده شمالي ، شماره 284 برگزار خواهد شد.
يك همصدايي ديگر با آسيب ديدگان بم
" شجريان " و" عليزاده " كمك هاي هنرمندان را جمع آوري مي كنند
