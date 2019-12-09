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۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۵۰

دوره تربیت پژوهشگر تفسیر تنزیلی قرآن در قم برگزار می‌شود

دوره تربیت پژوهشگر تفسیر تنزیلی قرآن در قم برگزار می‌شود

قم - معاون آموزش مؤسسه قرآنی تمهید گفت: دوره تربیت پژوهشگر تفسیر تنزیلی قرآن کریم از سوی این مؤسسه و با اشراف مدیر حوزه علمیه خواهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قمرزاده بعد از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام از علاقه‌مندان برای حضور در دوره تربیت پژوهشگر تفسیر تنزیلی از روز ۲۵ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۱۵ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.
 
وی افزود: علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند با حضور در مؤسسه قرآنی تمهید به نشانی قم، انتهای بلوار شهید صدوقی (زنبیل آباد)، خیابان حضرت ابوالفضل(ع)، کوچه ۲، کوچه دانش ۶ پلاک ۲۹ مراجعه کنند.
 
معاون آموزش مؤسسه قرآنی تمهید بیان کرد: اتمام سطح سه یا کارشناسی ارشد در رشته تفسیر و علوم قرآن، سکونت دائمی در قم، حداکثر سن ۴۰ سال، از جمله شرایط لازم برای حضور افراد در این دوره است.

کد مطلب 4793453

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