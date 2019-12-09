به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قمرزاده بعد از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام از علاقه‌مندان برای حضور در دوره تربیت پژوهشگر تفسیر تنزیلی از روز ۲۵ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۱۵ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.



وی افزود: علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند با حضور در مؤسسه قرآنی تمهید به نشانی قم، انتهای بلوار شهید صدوقی (زنبیل آباد)، خیابان حضرت ابوالفضل(ع)، کوچه ۲، کوچه دانش ۶ پلاک ۲۹ مراجعه کنند.



معاون آموزش مؤسسه قرآنی تمهید بیان کرد: اتمام سطح سه یا کارشناسی ارشد در رشته تفسیر و علوم قرآن، سکونت دائمی در قم، حداکثر سن ۴۰ سال، از جمله شرایط لازم برای حضور افراد در این دوره است.