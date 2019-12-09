پاداش ۲ میلیارد ریالی برای کسب سهمیه تیم المپیک در تنیس روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در بخش تیمی ۲ تا ۶ بهمن ماه و به میزبانی پرتغال برگزار می‌شود.

تیم ملی تنیس روی میز ایران نیز با ترکیبی متشکل از نیما و نوشاد عالمیان، امیرحسین هدایی، امین احمدیان، و حمیدرضا طاهرخانی در این رقابت ها شرکت خواهد کرد. در مسابقات پرتغال ۹ تیم سهمیه تیمی حضور در المپیک توکیو را کسب می کنند.

در همین راستا اعضای هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز در نشستی که امروز در محل این فدراسیون برگزار شد پرداخت پاداش به اعضای تیم ملی در صورت کسب نتیجه لازم در این رقابت ها را مصوب کردند. بر این اساس و در صورت کسب سهمیه تیمی به اعضای تیم ملی مبلغ دو میلیارد ریال پاداش اختصاص پیدا می کند.

همچنین در نشست امروز مصوب شد که با نظر جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز، یک مربی و روانشناس به کادر فنی اضافه شود.