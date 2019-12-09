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۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۵۶

کمالوند: 

تیم پارس جنوبی مشکل فنی ندارد/ حق ما پیروزی بود

تیم پارس جنوبی مشکل فنی ندارد/ حق ما پیروزی بود

اهواز - سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی بوشهر گفت: ما مثل برخی تیم ها مشکل فنی نداریم و فقط باید مشکلات مالی تیم حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه امروز پس از شکست تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: در این بازی به هیچ وجه استحقاق شکست را نداشتیم و فقط یک توپ که دخسوس اشتباه کرد و گل دریافت کردیم دیگر اشتباهی نکردیم. از تیم فولاد با همه مشکلاتی که داشتیم، بهتر بودیم و استحقاق باخت را نداشتیم.

کمالوند با بیان اینکه امروز به غیر از مشکلاتی که داریم کمی هم بدشانسی آوردیم، بیان کرد: امروز روی موقعیتی گل دریافت کردیم که نمی شود اسم آن را موقعیت گلزنی گذاشت. به تیم فولاد بابت این پیروزی تبریک می گویم و امیدوارم بدشانسی روزی دست از سر ما بردارد.

سرمربی تیم پارس جنوبی جم با بیان اینکه ما مثل برخی از تیم ها مشکل فنی در تیم نداریم، تاکید کرد: اگر مشکلات ما حل و حساب بانکی که مسدود شده باز شود، اگر مشکل پنجره نقل و انتقالات هم برطرف شود، مشکلات از بین می‌رود چون ما مشل فنی نداریم و پا پس نگذاشتیم. تیم برتر میدان بودیم.

کمالوند در خصوص اینکه گفته می شود در پایان نیم فصل از تیم پارس جنوبی جدا می شوید، گفت: کارنامه من مشخص است و من تیمی را به دسته پایین نینداخته‌ام. اگر قرار به رفتن باشد تیم را اول سروسامان می‌دهم بعد می‌روم.

وی در خصوص مشکلات تیم های نفتی در لیگ برتر فوتبال امسال نیز گفت: استان‌هایی که بیشتر پول دارند مشکلاتی بیشتری هم دارند.  پارس در لیگ چه با فراز چه بدون فراز می‌ماند. این تیم نباید اینجای جدول باشد. برخی مشکلات باعث می‌شود تمرکزمان را از دست بدهیم.

کد مطلب 4793558

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