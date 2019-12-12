تمایل مسئولان دولتی به واردات بیشتر از خرید محصولات کشاورزان است

اسفندیار امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با آسیب شناسی خرید تضمینی محصولات کشاورزان توسط دولت اظهار داشت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت با مشکلات عدیده ای همراه است. علاقه مندی دولتمردان به واردات محصولات کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان کشورهای بیگانه است و این پول خارج شده از کشور قابل برگشت نیست.

وی با اشاره به بهانه دولت در عدم بودجه کافی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشاورزان بیان داشت: برای خرید تضمینی توسط دولت نیاز به بودجه خاصی نیست زیرا این کالا توسط بازار تنظیم می شود و زمانی که در تنظیم بازار خللی ایجاد شود دخالت دولت ضروری می شود اما علاقه مندی دولتمردان ما به واردات یکی از مسائل مهم در خرید تضمینی محصولات کشاورزان است.

تاکید بر ساماندهی واردات محصولات کشاورزی و کنترل انگیزه دولتمردان

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر ساماندهی واردات محصولات کشاورزی و کنترل انگیزه دولتمردان در واردات این محصولات ابراز داشت: مطابق قانون بهره وری تولیدات داخلی باید در اولویت قرار بگیرد و اگر این انگیزه واردات محصولات کشاورزی توسط دولتمردان کاهش نیابد دستگاه قضا باید اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از آسیب های خرید تضمینی توسط دولت نرخ گذاری است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قیمت تمام شده و سود متعارف قیمت محصول کشاورزی را محاسبه می کند و برای کالاهایی که مشمول خرید تضمینی می شود قیمت تعیین می کند و این قیمت در شورای اقتصاد تصویب می شود.

۲۷ محصول کشاورزی مشمول خرید تضمینی است

امینی با اشاره به اینکه در سال گذشته شورای اقتصاد قیمت گندم را به ازای هر کیلو از دو هزار و ۲۰۰ تومان به یک هزار و ۴۶۰ تومان کاهش داد، تصریح کرد: بالغ بر ۲۷ محصول مشمول خرید تضمینی است که امسال قیمت هر کیلوگرم گندم توسط دولت دو هزار و ۲۰۰ تومان به صورت تضمینی خریداری می شود که با توجه به تورم بالا برای کشاورز مقرون به صرفه نخواهد بود.