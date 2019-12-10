پرداخت ۲۰ درصد قرارداد اعضای تیم فوتبال شهرداری همدان/ تنها هستیم

هادی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تساوی شهرداری همدان برابر شهرداری آستارا اظهار داشت: در این دیدار داور در نیمه نخست یک پنالتی را برای تیم شهرداری همدان نگرفت و به راحتی از کنار آن گذشت.

گل‌محمدی بااشاره به صحبت های عنوان شده پیرامون پنالتی دقیقه ۸۰ برای تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: اگر داور می‌خواست به نفع ما پنالتی بگیرد به راحتی از صحنه پنالتی تیم فوتبال شهرداری همدان در نیمه نخست نمی‌گذشت.

گل محمدی با بیان اینکه در این دیدار دروازه‌بان حریف بارها و روی هر صحنه ای وقت بازی را کشت، گفت: نباید روح و سلامت فوتبال و داوران را زیر سئوال ببریم و باید به تصمیمات احترام بگذاریم.

وی در ادامه با بیان اینکه در همدان تنها هستیم و کسی در همدان حتی احوال تیم ما را هم نمی‌پرسد و حتی نمی‌دانم اصلا اعضای شورای شهر اطلاع دارند که شهرداری در فوتبال تیم‌داری می‌کند؟ گفت: تاکنون تنها ۲۰ درصد قراردادهای اعضای تیم پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تیمی که قرارداد کل اعضای آن از سرمربی، کادر فنی و بازیکنان و تدارکات و پزشکیار تیم با کمتر از یک میلیارد بسته شده یکی از ۵ تیم کم هزینه لیگ دسته ۲ است، گفت: در شهر خودمان زمین به ما نمی‌دهند و سه هفته است که زمین مناسب برای تمرین نداریم و شاید یکی از عوامل افت تیم نداشتن تمرینات مناسب باشد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به نتایج تیم فوتبال شهرداری همدان تا به این هفته بیان کرد: در خانه ۴ برد و ۲ تساوی در کارنامه داریم و ۸۰ درصد امتیازها را کسب کرده‌ایم و از ۵ بازی خارج از خانه نیز ۳ تساوی و ۲ باخت داشتیم که بابت باخت به اروند خودم را نمی بخشم اما تا اینجای کار با یک بازی کمتر عملکرد بدی نداشتیم.