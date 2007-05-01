اولین ورزشگاه بانوان تربت جام با حضور وزیر کشور افتتاح شد

به گزارش خبر نگار مهر، مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی در مراسم افتتاح این ورزشگاه در شهر تربت جام گفت : این پروژهها با هماهنگی و حمایت استاندار خراسان رضوی آماده افتتاح شده اند.
افشین داوری افزود: اکثر پروژههای عمرانی نیمه کاره در چند سال اخیرهم اکنون در مدار بهرهبرداری قرار دارند و سایر پروژهها نیز تا اوایل تیر ماه سال آینده تکمیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا 46 سالن ورزشی در استان به بهرهبرداری خواهد رسید و 100 روستا نیز با امکانات ورزشی تجهیز میشوند.
داوری احداث ورزشگاه ها رابرای ایجاد آشتی میان صنعت و ورزش ثمر بخش دانست و تاکید کرد: به علت دوری صنعت از ورزش، در زمینه ورزش حرفهای پیشرفت لازم را نداشتهایم، اما با اعلام آمادگی چند مدیر صنعتی برای سرمایهگذاری در ورزش، آینده خوبی را برای ورزش حرفهای استان پیش بینی می کنیم.
وی یادآور شد: سالن 6 هزار نفره ورزشگاه ثامنالائمه مشهد یکی دیگر از مواردی است که پیگیر آن هستیم که آن هم به 6 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
نظر شما