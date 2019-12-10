جامعه دانشگاهی در تمامی برهه های حساس پای انقلاب ایستاده است

به گزارش خبرگزتاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد با تاکید بر اینکه روزهای مهم و تاریخی کشور را نباید فراموش کرد، اظهار داشت: در تاریخ روزهای بسیار مهمی همچون ۱۶ آذر وجود داشته که به تعبیر قرآن یوم‌االله هستند.

وی افزود: دوبال بسیار قدرتمند دانشجویان و روحانیون در مبارزاتی که از زمان ۱۶ آذر ۳۲ آغاز و در سال ۵۷ به نتیجه رسید، نقش بی‌نظیری داشتند و با مقاومت و ایستادگی در برابر ابر قدرت جهان به استقلال و پیروزی رسیدند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: اگر آگاهی، بصیرت و تیزبینی مردم ایران در برابر توطئه‌های دشمنان نبود، قطعاً این موفقیت و پیروزی اتفاق نمی‌افتاد اما خوشبختانه جوانان در همه شرایط سخت با شجاعت و قدرت در برابر دشمنان ایستاده‌اند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی یادآور شد: کشور ایران که در گذشته وابسته به بیگانگان بود و توان تولید یک محصول ساده را هم نداشت، اکنون به کشور برتر جهان تبدیل شده و آمریکا و اروپا از موشک‌های نقطه‌زن جمهوری اسلامی بیم و هراس دارند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آمریکا را مهار می‌کنیم، بیان کرد: دشمنان در حال نابودی هستند و از طریق تحریم‌ها هم نتوانستند ایران را شکست دهند در حالی‌که تصورشان این بود، غذا و دارو را از مردم ایران حذف می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه گفت: ایران ۱۳ برابر رشد علمی داشته و نباید از این موضوع مهم غلفت کرد چرا که تمام تلاش دشمن تحریم علمی و جلوگیری از پیشرفت جوانان ایرانی است.

آیت الله حسینی شاهرودی اظهار داشت: استان کردستان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار خوبی است اما مشکلات کنونی به بحث ضعف مدیریتی بر می‌گردد و گرنه نباید یک نفر در این استان بیکار باشد.

وی به اتفاقات اخیر هم اشاره ای کرد و افزود: مشکل ما بنزین نیست بلکه نبود نظارت دقیق و تعهد مسئولان است چرا که اگر طرح سهمیه‌بندی سوخت درست اجرا شود، به قشر محروم جامعه کمک می‌کند.