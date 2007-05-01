مذاکره ایران و آمریکا نیازمند زمینه برنامه و هدف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی حسینی که در برنامه خبری 20:30 درسیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت ، موضوع احتمال گفتگوی منوچهر متکی و کاندولیزا رایس وزرای خارجه ایران و آمریکا را در حاشیه اجلاس شرم الشیخ موضوعی رسانه ای خواند و گفت : تا کنون در این خصوص درخواستی رسمی نداشته ایم .



وی در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت شکل گیری چنین مذاکره ای ، ایران محورهای خاصی را برای گفتگو مد نظر دارد گفت : همه گونه مذاکراتی نیاز به زمینه ،‌ فرصت ، طراحی ، برنامه ریزی و هدفمندی دارد .



سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار برنامه که با یاد آوری قراردادن صندلی های خرازی و پاول وزرای خارجه پیشین ایران و آمریکا دریکی از نشست های چند جانبه درسالهای قبل ، از احتمال تکرار این گونه فضا سازی ها و فضا سازی های رسانه ای برای شکل گیری مذاکره مقامات دو کشور در شرم الشیخ پرسید گفت: ما با برنامه ریزی و طراحی حرکت خواهیم کرد و فضا سازی ها تاثیری در تصمیمات هیات ایرانی ندارد .



حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که هدف از جریان سازی های مقامات آمریکایی در خصوص ایران در آستانه نشست شرم الشیخ را چه می داند گفت : شاید می خواهند مطالبی را بیان کنند ، اما راه گفتنش را نمی دانند .

کد مطلب 479390