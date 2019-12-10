تقویت مشارکت مردم رویکرد جدید سازمان تعزیرات است

به گزارش خبرنگار مهر، ویدا آزاد پیش از ظهر سهشنبه در دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه رویکرد سازمان تعزیرات کشور تفاوت کرده است، بیان کرد: تاکنون در ۱۴ استان کشور برای ترویج و تبیین این رویکرد جدید حضور یافتهایم.
وی بابیان اینکه سفر به سمنان نیز در راستای تبلیغ نگاه جدید سازمان تعزیرات حکومتی است، بیان کرد: گفتمان اغنایی و اجتماعی و تغییر نگرش و تقویت کنش در مردم در زمره رویکردهای جدید سازمان تعزیرات است.
مدیرکل پیشگیریهای اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی بابیان اینکه برخورد خشن و قهری از سوی تعزیرات وجود ندارد و انجام برنامههای فرهنگی در رویکرد تعزیرات قرار دارد، گفت: دورههای آموزشی این سازمان با نگاه تحرک بخشی و خود نظارتی در مردم ایجادشده است.
آزاد بابیان اینکه در خوانش و رویکرد جدید سازمان تعزیرات حکومتی، تبادل افکار بهعنوان یک اصل در نظر گرفتهشده است، بیان داشت: عمده هدف سازمان تعزیرات حکومتی، حمایت از حقوق مصرفکننده، بهبود فرصت کسبوکار و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات اقتصادی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه برگزاری کارگاههای آموزشی توسط کارشناسان تعزیرات، نشان از اجتماعی کردن رویکردهای تعزیرات است، گفت: برخورد با اندک افراد متخلف و آگاهی بخشی به مردم برای حضور بهتر در بازار است.
حبیبالله خجسته پور بابیان اینکه اگر نظارت را از حکومتی به اجتماعی تبدیل کنیم ، دیگر نیازی به برخورد قهری نخواهد بود، ابراز کرد: حجم ورودی پروندههای این سازمان ، نشان از کنترل درست مسئولان و سلامت بازار دارد.
نظر شما