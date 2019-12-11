به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب فلسفه تاریخ در قرآن خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) برگزار می شود.

این نشست با حضور سید محمدهادی گرامی، موسی نجفی و نویسنده کتاب حجت الاسلام جواد سلیمانی برپا می شود.

نشست یادشده شنبه ۲۳ آذرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک ۸۵ برپا می شود.

کتاب «فلسفه تاریخ در قرآن» تالیف حجت الاسلام جواد سلیمانی امیری، دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در هفت فصل شامل «مفاهیم، مبانی و مباحث مقدماتی»، «قانونمندی تاریخ»، «ویژگی‌های قانون‌های الهی حاکم بر تاریخ»، «مراحل و جهت حرکت تاریخ»، «عوامل محرک تاریخ»، «تفسیر حرکت تاریخ در پرتو جریان نزاع حق و باطل» و «فرجام تاریخ» به همراه یک خاتمه تدوین شده است.