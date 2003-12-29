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۸ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۵۴

تايلند نيروهاي نظامي خود در عراق را افزايش مي دهد

دولت تايلند در نظر دارد به منظور تسريع در بازسازي عراق نيروهاي نظامي خود در اين كشور را افزايش دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، به دنبال وخامت اوضاع امنيتي درعراق دولت تايلند در نظر داشت تا درخصوص بازگشت نيروهاي نظامي خود از اين كشور بررسي هاي لازم را به عمل آورد اين درحالي است كه " ساكسين شيناواترا" نخست وزيراين كشورامروز در بانكوك اعلام كرد : پس از بررسي هاي لازم دولت اين كشور تصميم گرفت حدود 30 نيروي نظامي ديگر نيز به منظور مشاركت در بازسازي عراق به اين كشور اعزام نمايد .
گفتني است دولت تايلند در ماه سپتامبر حدود 422 نيروي نظامي به منظور مشاركت و تسريع در بازسازي عراق به اين كشور اعزام  كرد كه اين تعداد از نيروها در شهر كربلا مستقر بودند .
پس ازحمله اخير در شهر كربلا دو نيروي نظامي تايلند كشته شدند.

کد مطلب 47941

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