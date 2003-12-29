دستگاه هاي فوق پيشرفته اسراييلي رئيس جمهور پاكستان را از دو سوء قصد نجات داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، منابع امنيتي اسراييلي مدعي شدند براساس اطلاعات موجود در سازمان اطلاعاتي وجاسوسي اسراييل ، شبكه القاعده در دوعمليات سوء قصد به جان پرويز مشرف دست داشته است .

به ادعاي منابع اسراييلي ، خودروي ضد گلوله كه معمولا مشرف از آن استفاده مي كند به يك دستگاه ويژه اي مجهزاست كه نسبت به مواد منفجره نزديك خودرو سيگنال هاي خاصي از خود نشان مي دهد، و با توانايي اين دستگاه پيشرفته و علايم خاصي كه در مورد وجود مواد منفجره از خود نشان مي دهند ، مي تواند انفجار بمب را تا حداكثر يك دقيقه به تاخير اندازد، اين دستگاه همچنين مي تواند از راه دور در مقابل عمل كردن بمب پارازيت رها كند ، يعني اين دستگاه داراي عمليات پارازيت دوگانه است .

همين منابع افزودند كه مشرف بعد از نجات خود از حادثه ترور گفته بود كه انفجار يك دقيقه يا يك دقيقه و نيم پس ازعبور خودرو در منطقه كه انفجار روي داد، به وقوع پيوست .

اين منابع افزودند كه اين دستگاه ها در سه كشور براي حفظ جان رهبران آن كشورها استفاده مي شود ، دستگاهي كه مشرف از آن استفاده مي كند ، سازمان اطلاعات مركزي آمريكا " سيا" به وي اهدا كرده است، اما اين دستگاه نمي تواند تمام سيگنال هايي كه از بمب ها ساطع مي شود را كنترل كند، به ويژه آنكه عاملان دو عمليات تاحد زيادي با دقت و حرفه اي عمل كردند .

منابع اسراييلي گفتند كه در دومين تلاش براي ترور مشرف ، عاملان عمليات دوخودوري بمب گذ اري شده را تجهيز كردند و راننده آن با كمربند انفجاري مجهز شد تا كارايي دستگاهي كه خودروي مشرف را محافظت مي كرد، بي اثر شود ، اما پس ازاولين سوء قصد به جان مشرف ، آمريكايي ها خودوري مشرف را به دستگاهي فوق العاده پشرفته مجهز كردند، كه ساخت صنايع نظامي اسراييل بود كه اين دستگاه با خاصيت خاص خود مي تواند انتحاري ها را منفجر كند در حالي كه آنهاهمچنان دور از خودروي مورد هدف باشند.

اين منابع افزودند كه اين سيستم اسراييلي توسط آمريكايي ها در عراق هم استفاده مي شود، واين دستگاه برخلاف دستگاه آمريكايي كه عمليات انفجار را يك تا يك دقيقه و نيم به تاخير مي اندازد ،مستقيما باعث منفجر شدن فرد انتحاري كه كمر بند انتفجاري به خود بسته است ، مي شود و اين دستگاه مي تواند اشعه هاي صادره از مواد منفجره را دريافت كند.

دستگاه اسراييلي از ويژگيهاي جديدي برخوردار است : فرد انتحاري پيش از ورود به سمت هدف منفجر مي شود و اين دستگاه مي تواند در عمليات جستجو مواد منفجره را كشف و ضبط كند.

مشرف پنجشنبه گذشته به طور اعجاب آوري از دومين حادثه ترور در كمتر از دو هفته نجات پيداكرده بود .

در اين حادثه 14 تن كشته و 46 تن ديگر زخمي شدند.

