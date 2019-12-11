رویارویی مربیان ملی با بهترین خط حمله و دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جاری لیگ برتر بسکتبال فردا پنجشنبه با برگزاری هفت دیدار وارد هفته دوازدهم می شود. در این هفته از رقابت ها آبادانی های زخم خورده از دو باخت متوالی که منجر به سقوط شان به رده چهارم شده میزبان شیمیدر هستند که پس از پشت سر گذاشتن سه - چهار هفته بحرانی و باخت های متوالی در آن، این روزها اوضاع و احوالی خوبی دارند و فعلا هم جایگاه سوم جدول را در اختیار گرفته اند.

مهرام که منتظر کوچکترین لغزش دیگر مدعیان است تا خود را از جایگاه پنجم بالا بکشاند در مشهد به مصاف آویژه صنعت می رود که نزدیک ترین تیم به خودش است.

در تالار بسکتبال آزادی دو تیم نیروی زمینی و مس کرمان رو در روی هم قرار می گیرند به این امید که بتوانند یک برد به حداقل بردهای خود اضافه کنند. دیدار رعد پدافند هوایی و شورا و شهرداری قزوین دیگر دیداری است که نتیجه آن می تواند در اوضاع و احوال ته جدولی ها تاثیرگذار باشد.

از میانه جدول هم ذوب آهن اصفهان با اکسون تهران و شهرداری بندرعباس با توفارقان آذرشهر برگزارکننده دیدارهای تعیین کننده ای خواهند بود اما هیچ یک از این دیدارها نمی تواند به اندازه رقابت میان دو تیم شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام حساس، تماشایی و تاثیرگذار باشند؛ جاییکه مربیان ملی و شاگردانش با در اختیار داشتن رکورد «بهترین» ها رو در روی هم قرار می گیرند.

شاگردان مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال در تیم شهرداری گرگان با ۵۷۶ گل خورده عنوان بهترین خط دفاع در میان ۱۴ تیم شرکت کننده در لیگ برتر را در اختیار دارند. عملکرد فرزاد کوهیان مربی تیم ملی بسکتبال و شاگردانش هم تا به این هفته از مسابقات به گونه ای بوده که عنوان بهترین خط دفاع حمله با ۹۱۰ گل زده هم به پتروشیمی بندرامام اختصاص داده شده است.

پتروشیمی بندرامام و شهرداری گرگان در حال حاضر رده های اول و دوم جدول رده بندی را در اختیار دارند.

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال و جدول رده بندی پیش از برگزاری این رقابت ها به این شرح است:

پنجشنبه ۹۸/۹/۲۱

* نفت آبادان - شیمیدر قم

* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام

* ذوب آهن اصفهان - اکسون تهران

* شهرداری بندرعباس - توفارقان آذرشهر

* رعد پدافند هوایی - شورا وشهرداری قزوین

* نیروی زمینی - مس کرمان

* آویژه صنعت مشهد - مهرام تهران

جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندر امام (۱۱ بازی، ۱۰برد، یک باخت، ۲۱ امتیاز)

۲- شهرداری گرگان(۱۰ بازی، ۹ برد، یک باخت، ۱۹ امتیاز)

۳- شیمیدر قم (۱۱ بازی، ۸ برد، سه باخت، ۱۹ امتیاز) یک پله صعود

۴- نفت آبادان (۱۰ بازی، ۸ برد، ۲ باخت، ۱۸ امتیاز) یک پله سقوط

۵- مهرام تهران (۱۰ بازی، ۸ برد، ۲ باخت، ۱۸ امتیاز)

۶- آویژه صنعت مشهد (۱۰ بازی، ۷ برد، ۳ باخت، ۱۷ امتیاز)

۷- اکسون تهران (۱۱ بازی، ۵ برد، ۶ باخت، ۱۶ امتیاز)

۸- شهرداری بندرعباس (۱۱ بازی، ۵ برد، ۶ باخت، ۱۶ امتیاز)

۹- ذوب آهن اصفهان (۱۰ بازی، ۴ برد، ۶ باخت، ۱۴ امتیاز)

۱۰- توفارقان آذرشهر (۱۱ بازی، ۳ برد، ۸ باخت، ۱۴ امتیاز)

۱۱- رعد پدافند هوایی شهرکرد (۱۱ بازی، ۲ برد، ۹ باخت، ۱۳ امتیاز)

۱۲- نیروی زمینی تهران (۱۱ بازی، ۲ برد، ۹ باخت، ۱۳ امتیاز)

۱۳- شورا و شهرداری قزوین (۱۰ بازی، یک برد، ۹ باخت، ۱۱ امتیاز)

۱۴- مس کرمان (۹ بازی، یک برد، ۸ باخت، ۱۰ امتیاز)