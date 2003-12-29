توريست هاي بحريني در زلزله بم آسيب نديدند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه بحريني گلف ديلي نيوز، منابع رسمي بحرين اعلام كردند كه تمام توريست هاي بحريني در بم نجات يافته اند و تا كنون اخباري درباره احتمال وجود بحريني هاي مفقود، كشته و يا زخمي شده در بم به سفارت بحرين در ايران نرسيده است.

به نوشته اين روزنامه، "ابراهيم الدي" سفير بحرين در ايران اعلام كرد: "ما ارتباط مداومي با وزراي كشور و بهداشت ايران داريم اما تاكنون به غير از اخبار نجات توريست ها، هيچ گونه اطلاعي درباره احتمال وجود اتباع بحرين كه در زلزله زخمي يا كشته شده باشند به دست نياورده ايم.

وي افزود: هنوز اين امكان وجود دارد كه توريست هايي از بحرين در منطقه زلزله زده بم يافت شوند زيرا تمام توريست هايي كه وارد يك كشور مي شوند، حضور خود را به سفارت اعلام نمي كنند و به دليل آنكه ما ليست كاملي از بحريني هاي حاضر در ايران و منطقه بم را نداريم، راهي براي شناسايي آنان وجود ندارد.

ابراهيم الدي افزود: "بحرين حساب هاي بانكي را جهت جمع آوري كمك هاي مردمي بحرين براي كمك به زلزله زدگان بازكرده است.