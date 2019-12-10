به گزارش خبرنگار مهر، کورش مودت ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه فرماندار ویژه خرمشهر اظهار کرد: عمده مشکلات خرمشهر مشکلاتی همچون آسفالت معابر، دامپروری و عمرانی است که تفاهمنامههای خوبی در این زمینه منعقد شده است.
وی افزود: یکی از این پروژههای مهم خرمشهر ساحل سازی است که از پروژه نیمهتمام است که امید میرود با اعتبارات خوب اختصاصیافته در هفته دولت تکمیل شود.
فرماندار سابق خرمشهر با اشاره به کارهای انجام شده در حوزه کشاورزی خرمشهر، کشت برنج برای نخستین بار در این شهرستان را از مهمترین اقدامات در این حوزه برشمرد.
وی گفت: امسال در بخش کشاورزی خدمات خوبی ارائه شد که کشت برنج برای نخستین بار در زمینهای غرب کارون و شلمچه که کیفیت نامناسبی داشتند ازجمله آنهاست.
مودت، ایجاد اشتغال را از مهمترین محورهای نیاز به توجه دانست و گفت: باید در زمینهٔ اشتغال در شهرکهای صنعتی گامهای اساسی برداشته شود که با حمایت دولت و بانکهای عامل می توان امیدوار بود خرمشهر در جذب نیروی انسانی سال آینده شاهد تحول باشد.
وی همچنین از تأمین ۵۰ درصد خسارت سیلزدگان خرمشهر خبر داد.
فرماندار سابق خرمشهر با تأکید بر اینکه مدیریت بحرانهای همچون سیل و رویدادهای عظیم ملی همچون اربعین با همدلی و تعامل در خرمشهر به بهترین نحو انجام شد.
مودت، خدماترسانی فرای مرزهای کشور و در ۱۵ کیلومتری خاک عراق، همچنین تأمین کامل امنیت مرز شلمچه در اربعین را نمونه نتیجه بخش بودن همت جمعی در خرمشهر دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز محمد حیدری با حکمی از سوی استاندار خوزستان به جای کورش مودت بهعنوان فرماندار خرمشهر منصوب شد.
مودت پیشتر بهعنوان مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان منصوب شده بود.
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