به گزارش خبرگزاري مهر، بانك مسكن ضمن اعلام همدردي با خانواده هاي داغدار اين شهرستان اعلام كرد: ستاد كمك رساني
بانك مسكن در نخستين اقدام خود شماره حساب 1222/8572 به نام حسابدار كل ، نزد شعبه مركزي بانك مسكن در تهران را براي دريافت كمكهاي نقدي مردم اختصاص داد.
اين ستاد همچنين با ضمن آمادگي براي جمع آوري كمك هاي غيرنقدي و ارسال آن به شهرستان بم ، اعلام كرد هموطنان مي توانند با ارسال كمكهاي غيرنقدي خود به نشاني تهران - خيابان فردوسي جنوبي - نبش خيابان سرهنگ سخايي - ادارات مركزي بانك مسكن- ستاد كمك رساني به آسيب ديدگان زمين لرزه بم - در اين اقدام خداپسندانه شركت نمايند.
با نك مسكن همچنين اعلام كرد: مبلغ 500 ميليون ريال هزينه براي كمك به زلزله زدگان شهرستان بم ، با تصويب هيات مديره بانك از محل برگزاري جشن هاي دهه فجر اختصاص داده شده است.
با تشكيل ستاد كمك رساني به آسيب ديدگان:
بانك مسكن 50 ميليون ريال براي كمك به زلزله زدگان اختصاص داد
بانك مسكن در نخستين اقدام خود، به منظور كمك رساني به زلزله زدگان شهرستان بم ، ضمن اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال به آسيب ديدگان زلزله بم ،"ستاد كمك رساني به آسيب ديدگان زمين لرزه بم" را با مشاركت كاركنان بانك تشكيل داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، بانك مسكن ضمن اعلام همدردي با خانواده هاي داغدار اين شهرستان اعلام كرد: ستاد كمك رساني
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