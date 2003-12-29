بانك مسكن 50 ميليون ريال براي كمك به زلزله زدگان اختصاص داد

به گزارش خبرگزاري مهر، بانك مسكن ضمن اعلام همدردي با خانواده هاي داغدار اين شهرستان اعلام كرد: ستاد كمك رساني

بانك مسكن در نخستين اقدام خود شماره حساب 1222/8572 به نام حسابدار كل ، نزد شعبه مركزي بانك مسكن در تهران را براي دريافت كمكهاي نقدي مردم اختصاص داد.

اين ستاد همچنين با ضمن آمادگي براي جمع آوري كمك هاي غيرنقدي و ارسال آن به شهرستان بم ، اعلام كرد هموطنان مي توانند با ارسال كمكهاي غيرنقدي خود به نشاني تهران - خيابان فردوسي جنوبي - نبش خيابان سرهنگ سخايي - ادارات مركزي بانك مسكن- ستاد كمك رساني به آسيب ديدگان زمين لرزه بم - در اين اقدام خداپسندانه شركت نمايند.

با نك مسكن همچنين اعلام كرد: مبلغ 500 ميليون ريال هزينه براي كمك به زلزله زدگان شهرستان بم ، با تصويب هيات مديره بانك از محل برگزاري جشن هاي دهه فجر اختصاص داده شده است.