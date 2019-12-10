روسای جدید هفت دانشگاه انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب ۷ رئیس جدید دانشگاه به تصویب اعضا رسید.

براساس این مصوبه، آقایان سعد الله نصیری قیداری برای ریاست دانشگاه شهید بهشتی تهران، محمد قاسمی برای ریاست دانشگاه ولایت، عباس افخمی برای ریاست دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه هشت، علیرضا منظری توکلی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، احسان کامرانی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان، پیام نجفی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و حسین کلانتری برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی منصوب شدند.

همچنین در این جلسه با ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه زیست فناوری، ظرفیت سازی برای توسعه این فعالیت ها در کشور مورد بحث قرار گرفت.