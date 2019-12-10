تنها ۲۵ درصد دریافتی داشتیم/ از هواداران ممنون هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی ۲ بر یک پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و توانستیم در شرایطی که مدعیان به تساوی دست پیدا کرده بودند، پیروز باشیم. باید این بازی را می بردیم تا می توانستیم موقعیت مان را در جدول بهبود ببخشیم و خوشبختانه به آن هم دست پیدا کردیم.

دروازه بان پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که نزدیک بود با یک اشتباه دروازه‌ات باز شود، گفت: من بسیار ریلکس بودم وبه حرکت خودم اعتماد داشتم. البته در زمان کی‌روش جرات چنین کاری را نداشتیم ولی اکنون به راحتی چنین کاری را انجام می دهم.

بیرانوند در پاسخ به این سوال که شما گفته بودید ۸۸ هزار دلار به کالدرون می دهید تا نرود، افزود: من از زمانی که به تیم ملی آمده ام دلارها را جمع کرده و در خانه نگه می دارم (با خنده) حالا نیایید منزلم دلارها را بردارید! من آنها را در جای امنی قرار داده ام. اما گفتم که اگر کالدرون مشکل مالی داشته باشد می توانیم کمکش کنیم.

وی در خصوص قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا هم افزود: باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا از گروهمان صعود کرده و باز هم به فینال آسیا برسیم.

علیرضا بیرانوند در پایان ضمن تشکر از هواداران گفت: امروز آنها برای ما سنگ تمام گذاشتند و خوشحالم که توانستیم با حضور آنها نتیجه خوبی هم بدست بیاوریم.

