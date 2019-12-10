طرحهای بازآفرینی شهری مسکوت ماند/ستاد بازآفرینی بروجرد درجا میزند

به گزارش خبرنگار مهر، تاخیر در اجرای طرح های بازآفرینی پایدار شهری بروجرد موضوعی است که مورد سوال مسئولان و مردم قرار گرفته به طوری که فرماندار بروجرد خواستار راه اندازی و پی گیری این پروژه ها از سوی دستگاه های متولی شد.

مسکوت ماندن و تاخیر در اجرای پروژه های بازآفرینی پایدار شهری بروجرد همانند پیاده راه سازی سه راه جعفری، سراهای بازار قدیمی و آزاد سازی حریم امام زاده جعفر بروجرد طی ماه های اخیر را شاهد بوده ایم و علی رغم مطالبه عمومی مردم و مسئولان ارشد شهرستانی اما ستاد بازآفرینی پایدار شهری بروجرد در پیشبرد و اجرای طرح های این ستاد تا کنون موفق نبوده است.

تا کنون جلسات متعدد و بدون خروجی با حضور اعضای ستاد بازآفرینی پایدار شهری بروجرد برگزار شده است که به زعم خود مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط این جلسات تنها تکرار مکررات بوده و هیچ گونه حرکتی در راستای اجرایی شدن طرح ها و پروژه های بازآفرینی و مرمت بافت های فرسوده بروجرد انجام نشده است.

از سوی دستگاه های متولی در ستاد بازآفرینی شهری هیچ گونه حرکتی دیده نمی شود

این در حالی است که مسعود فلاح عصر سه شنبه در جلسه ای که به همین منظور در محل فرمانداری بروجرد برگزار شد، گفت: متاسفانه تا کنون بازآفرینی شهری آنگونه که باید و انتظار می رود نتوانسته به نحو احسن عمل کند.

وی افزود: این ستاد بسیار منفعلانه عمل می کند چرا که از سوی دستگاه های متولی در این ستاد هیچ گونه حرکتی دیده نمی شود.

ستاد بازآفرینی پایدار شهری بروجرد باید پویاتر عمل کند چون تا پایان عمر دولت ستاد بازآفرینی جمع می شود

معاون عمرانی فرماندار بروجرد با بیان اینکه طرح ها در این ستاد بلاتکلیف مانده اند، تصریح کرد: طرح پیاده راه سازی سه راه جعفری و بافت های فرسوده بروجرد باید پی گیری شود چرا که با توجه به پیدا شدن سرمایه گذار کارآمد ولی هنوز در این راستا اتفاق خاصی نیفتاده است.

فلاح ادامه داد: ستاد بازآفرینی پایدار شهری بروجرد باید پویاتر عمل کند چون تا پایان عمر دولت ستاد بازآفرینی جمع می شود.

وی افزود: برای اجرای طرح پیاده راه سازی سه راه جعفری بروجرد اعتباراتی در نظر گرفته شد که معلوم نشد فرجام این اعتبارات به کجا رفت و باید بپذیریم که با اعتبارات اندک اجرایی شدن این طرح امکان پذیر نیست.

راه و شهرسازی عملا هیچ کاری انجام نداده است

به گفته معاون عمرانی فرماندار بروجرد، دستگاه های خدمات رسان نیز برای همکاری به اعتبارات کلانی نیاز دارند که تخصیص این اعتبارات ممکن نیست پس عملا اجرای این طرح تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

فلاح تاکید کرد: به نظر می رسد راه و شهرسازی عملا هیچ کاری انجام نداده است و با توجه به امکانات موجود باید طرح پیاده راه سازی سه راه جعفری بروجرد را شروع کنیم چون این ۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص را هم از دست خواهیم داد.

وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن طرح باید پی گیر مشاور باشیم و دستکاری زیرساخت ها با اصلاح موضعی انجام شود، افزود: با همین شرایطی که موجود است باید کف سازی و دیوارسازی طرح پیاده راه سازی سه راه جعفری بروجرد به عنوان اولویت اول آغاز شود.

تغییر زیرساخت ها در طرح پیاده راه سازی «سه راه جعفری» اشتباه بود

حجت اله یارمحمدی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: تغییر زیرساخت ها در طرح پیاده راه سازی سه راه جعفری به یکباره اقدام مناسبی نبود و باعث شد که حجم زیادی از کار را به انجام زیرساخت ها اختصاص دهیم و این مقرون به صرفه نبود.

وی ادامه داد: این اقدام باعث شد طرح پیاده راه سازی سه راه جعفری بروجرد عملا اجرایی نشود و انتظار می رود دستگاه های خدمات رسان در حین انجام طرح قسمت هایی که لازم است را دستکاری کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد بیان داشت: ورود به زیرساخت ها از اول کار اشتباهی بود چرا که قرار نبود کف سازی و دیوار سازی انجام شود و پیشنهاد می کنیم فاز اول طرح از جلوی مسجد امام خمینی(ره) شروع شود.

بروجرد نسبت به دیگر شهرهای لرستان از اعتبارات کمتری برخوردار است

رحیم جافری شهردار بروجرد نیز در این رابطه ادامه داد: یکی از ماموریت های وزارت راه و شهرسازی بازآفرینی شهری در دولت تدبیر بود که بافت های فرسوده را توانمند کنند تا با این طرح، نوسازی در بافت های فرسوده شهر و بافت های ناکارآمد مرکزی داشته باشیم.

وی افزود: بجای اینکه شهر را به شکل افقی توسعه دهیم دولت به این نتیجه رسید بازآفرینی در بافت های فرسوده را انجام دهد و در بروجرد نیز علی رغم دیگر شهرهای استان، از اعتبارات و خدمات پایین تری برخوردار هستیم.

جافری تاکید کرد: آمار قیر دریافتی بروجرد با توجه به سقف قیر دریافتی، پایین تر است و به شهرهای دیگر ۴۰۰ تن و به بروجرد ۳۰۰ تن قیر اختصاص پیدا کرده است در حالیکه این میزان باید هزار و ۲۰۰ تن باشد.

وی گفت: امسال در شهرهای ازنا و الیگودرز پروژه هایی احیا شده است اما در سال گذشته در بروجرد هیچگونه تخصیصی نداشته ایم.

از هیچ گونه تخصیص اعتباری خبری نیست

شهردار بروجرد ادامه داد: مشاور طرح در سال گذشته نتوانست از پرپوزال خود دفاع کند و قرار شد یک مشاور جدید برای امسال انتخاب و معرفی شود اما در پایان سال مشاهده می کنیم از هیچ گونه تخصیص اعتباری خبری نیست.

جافری گفت: سال گذشته ۳۰۰ تن قیر دریافتی داشتیم که توانستیم بخشی از محلات هدف را انجام دهیم و البته این کار باید ادامه داشته باشد چون سطح بازآفرینی بروجرد نسبت به دیگر شهرهای استان بیشتر است.

وی با بیان اینکه در آستانه ۹۰ سالگی تشکیل شهرداری بروجرد هستیم، اظهار داشت: ساختمان هایی که فاقد بافت فرسوده هستند باید حفظ شوند؛ انتظار می رود اعتبار تکمیلی سرای حافظیه پرداخت شود و دستگاه های خدمات رسان جهت توجه به زیرساخت های شهر همکاری کنند.

شهردار بروجرد تاکید کرد: سعی کنیم از دیگر شهرهای لرستان عقب نمانیم.

حواله ۶۰۰ تنی قیر بروجرد پرداخت نشد

جافری افزود: سال گذشته قرار شد حواله ۶۰۰ تن قیر به بروجرد بدهند که این حواله را ندادند و گفتند سال آینده که امسال نیز دارد به پایان میرسد اما این میزان قیر به بروجرد اعطا نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند مقدار زیادی قیر هستیم، ادامه داد: از دستگاه های حفار هم انتظار داریم هر چه سریعتر چاله ها را پر کنند تا بیشتر از این مردم اذیت نشوند.

شهردار بروجرد گفت: انتظار می رود از پتانسیل های شهر استفاده شود و شهرداری بروجرد نیز آمادگی دارد در بافت مرکزی و حاشیه نشین عملیاتی را انجام دهد تا مردم امید بیشتری پیدا کرده و همکاری بهتری با مدیران شهری داشته باشند.

بر اساس این گزارش، مطابق مصوبات اولیه این ستاد، مقرر شده شهرداری بروجرد با هماهنگی راه و شهرسازی و میراث فرهنگی بروجرد مشاور طرح پیاده راه سازی سه راه جعفری را انتخاب کنند که اولین گام پی گیری تعیین وضعیت مشاور پروژه بوده که نه شهرداری و نه راه و شهرسازی تا کنون اعلام وضعیت نکرده اند.