برخورد با متخلفان حوزه غذا باید سختگیرانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز، در جلسه شورای عالی راهبردی برنامه جامع سلامت غذای کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: لازم است ضمن اصلاح نگرش مدیریتی در حوزه غذا و دارو، با نظارت کافی، قوانین بازدارنده ای برای کاهش مشکلات در حوزه غذا از سوی متخلفان اجرا شود چرا که مسئولیت تولید و عرضه محصولات غذایی با تولید کنندگان است و قانونگذاران باید با متخلفان برخورد سخت گیرانه و قاطع داشته باشند.

وی با بیان اینکه موضوع غذا و امنیت آن موضوعی بین بخشی است، اعمال مدیریتی عالمانه بر اساس شواهد را راهکاری موثر برای ارتقا کیفیت مواد غذایی در کشور عنوان کرد و افزود: با این مهم سلامت مواد غذایی که مردم مصرف می کنند به شکل قابل توجهی تامین می شود.