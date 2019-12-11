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۲۰ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۶

تاکید وزیر به گزینه‌های مدیرعاملی استقلال:باید استراماچونی برگردد

تاکید وزیر به گزینه‌های مدیرعاملی استقلال:باید استراماچونی برگردد

وزیر ورزش به همه گزینه‌های مدیریت استقلال تاکید کرده که باید استراماچونی را بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در دو سه روز گذشته جلسات متعددی را با گزینه‌های مدیرعاملی استقلال برگزار کرده تا ضمن شنیدن شرایط این افراد، مطالبات خودش را به عنوان رییس مجمع با آنها مطرح کرده و مدیرعامل آینده را توجیه نماید.

یکی از اصلی ترین مطالبات سلطانی‌فر از گزینه‌های مدیریت استقلال، بازگرداندن استراماچونی به این تیم است. وزیر ورزش طی مذاکراتی که با گزینه‌های مدیریت در استقلال داشته به آنها تاکید کرده باید اولویت شان را روی بازگرداندن سرمربی آبی‌ها کرده و زمینه را برای موفقیت این تیم در ایران و آسیا فراهم نمایند.

پس از استعفای امیر حسین فتحی از مدیریت استقلال، گزینه‌هایی برای جانشینی وی مطرح شدند که مهم ترین آنها علی فتح الله زاده و کاظم اولیایی از مدیران پیشین این باشگاه هستند که رزومه‌ای خوب در زمان مدیریت شان بر جا گذاشته و از مقبولیت بین هواداران و مدیران ورزش کشور برخوردار هستند. 

کد مطلب 4794766

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