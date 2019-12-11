به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه لشگر، خیام جنوبی، الهیه، آوینی، مفتح و سمزقند در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار وحدت با عدد شاخص ۱۳۵ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

توصیه می شود افراد حساس فعالیت های طولانی یا سنگین خود را کاهش دهند و از شهروندان عزیز تقاضا می شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.