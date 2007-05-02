به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز،" ژلا بژواشویلی" وزیر امور خارجه گرجستان گفت:" اگر آمریکا به ما بگوید که خواهان چنین امری است؛ مطمئنا برای گفتگو درباره آن تمایل خواهیم داشت."

سپهبد"تری اوبرینگ" رئیس آژانس دفاع موشکی آمریکا گفته است که آمریکا خواهان مستقر کردن یک رادار در قفقاز است.

بژواشویلی گفت : آمریکا رسما درخواست گفتگو با گرجستان را مطرح نکرده است.

وی تصریح کرد:" هیچ درخواست رسمی و حتی گفتگوهای غیررسمی وجود نداشته است. اما اگر آنها کمکی درخواست کنند؛ با آنها گفتگو خواهیم کرد."

وزیر امور خارجه گرجستان گفت که کشورش بر خلاف لهستان و جمهوری چک انتظار مخالفت داخلی با این طرحها را ندارد .

وی در این باره گفت :"ما از حمایت مردمی برای عضویت در ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) برخوردار هستیم و فکر نمی کنم که این امر مشکل ساز باشد."

موضع طرفدار غرب گرجستان، روسیه را عصبانی کرده و تفلیس سال گذشته پرسنل نظامی روسیه را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد که در پی آن مشاجراتی بین دو کشور درگرفت.



آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.