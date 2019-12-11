توسعه اکتشافات معدنی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد غریب پور امروز چهارشنبه ٢٠ آذر ٩٨ در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ایمیدرو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بیان اینکه توسعه اکتشافات، ورود سرمایه گذار خارجی به بخش معدن و احیای معادن کوچک از برنامه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است، گفت: در این حوزه ها، دانشگاه ها برای پیشبرد این برنامه ها، می توانند ایمیدرو را یاری کنند.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: فعال سازی معادن غیرفعال در قالب طرح احیا و فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، در برنامه قرار دارد، به نحوی که حدود ۴ هزار معدن کوچک غیرفعال در کشور وجود دارد که تاکنون ۵۵ معدن فعال شده است.



وی تصریح کرد: در کنار برنامه هایی که در این راستا در مرکز استارت آپ ایمیدرو با هدف جذب ایده های نوین توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و می تواند همگام با توسعه دانش و فناوری ها، در این بخش ایفای نقش کند؛ در این میان دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر می توانند در این مرکز فعالیت کنند.



رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود، ایمیدرو امسال در حوزه بودجه پژوهشی رشد ۵۰ درصدی و در حوزه آموزشی رشد ۱۰۰ درصدی داشته است؛ البته تاکید ما بر این است که موضوع بومی سازی و توجه به فناوری و دانش روز نیز ملاک ارزیابی ها قرار گیرد.



همچنین احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم با اشاره به شروع همکاری ها میان این دانشگاه و ایمیدرو، گفت: باید تلاش کنیم طرح های اثرگذار با این سازمان داشته باشیم؛ این در حالی است که این سازمان بودجه مناسبی برای تحقیقات دارد که دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و محققان می توانند با تدوین طرح های تحقیقاتی موثر، از این بودجه استفاده کنند.



معتمدی با بیان اینکه این دانشگاه براساس قراردادی که با اتاق بازرگانی تهران دارد، درحال پیگیری پروژه های مختلف از جمله پروژه های معدنی است؛ تصریح کرد: بنا به این گزارش، براساس تفاهم نامه مذکور، قرار است جشنواره بهره وری در حوزه صنایع معدنی با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شود.