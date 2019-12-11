به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی احمدی تنکابنی مدیر روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک در خصوص این پویش گفت: موسسه خیریه کهریزک، موسسه ای مردمی و غیر انتفاعی است که با همت و یاری مردم نیکوکار، غریب به ۴۸ سال است فعالیت می کند و امروزه نگهداری، توانبخشی و آموزش بیش از ۳ هزار سالمند، معلول، کودک اختلال اتیسم، کودک معلول ذهنی و بیماران ام اس را بر عهده دارد.

وی افزود: موسسه خیریه کهریزک با هدف تامین هزینه شیر خشک و مکمل های غذایی کودکان معلول ذهنی بی سرپرست، پویشی با نام «از ۲۰ تا ۲۰» را راه اندازی کرده است که خیرین می توانند در این پویش، ۲۰ هزار تومان در بیستم هر ماه به موسسه خیریه کهریزک کمک کنند که قطعاً حمایت همگانی نیکوکاران، این امکان را به موسسه خیریه کهریزک می دهد تا از نظر تغذیه، شرایط مناسب تری را برای کودکان فراهم آورد.

احمدی تنکابنی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در شرایط مختلف از کیفیت خدمات خود نکاهیم. تا کنون نیز با وجود تمام سختی ها سعی کردیم از اقلام مورد نیاز کودکان کسر نکنیم و همچنان با همان کیفیت به کودکان خدمات ارائه کنیم. اما افزایش قیمت شیر خشک و به خصوص مکمل های غذایی کودکان که با توجه به شرایط جسمی و حساسیت های آنان، متنوع و خاص است، ما را با مشکل مواجه کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: هموطنان و نیکوکاران ارجمند می توانند از طریق راه‌های زیر در این امر خداپسندانه مشارکت داشته باشند.

۱.حضور در دفاتر موسسه خیریه کهریزک در سطح شهر تهران و استان البرز

۲. پرداخت آنلاین از طریق وب سایت موسسه خیریه کهریزک به آدرس WWW.KAHRIZAKCHARITY.COM

۳.شماره گیری کد های دستوری #۶۵*۷۸۰* و #۷۰۰*۷۳۷* در تلفن همراه

۴.دارندگان اپلیکیشن ایوا از طریق بخش نیکوکاری این اپلیکیشن