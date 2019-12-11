«قدم یازدهم» به چاپ دوازدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قدم یازدهم» نوشته سوسن طاقدیس بهتازگی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ دوازدهم رسیده است.
این کتاب با تصویرگری علیرضا گلدوزیان برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ چاپ شد و تاکنون ۵۳ هزارنسخه از آن به فروش رفته است. پیش از این نسخه انگلیسی این کتاب هم در سال ۱۳۹۳ و نسخه صوتیاش با روایت آزاده مقدم، گوینده قصههای شب رادیو منتشر شده است. انیمیشن کتاب «قدم یازدهم» نیز به کارگردانی مریم کشکولینیا نیز با تکنیک کاتاوت زیر دوربین در ۷ دقیقه به سفارش امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال تولید است.
داستان این کتاب که مناسب کودکان بالای ۴ سال است، قصه شیری کوچک است که در قفس باغوحش به دنیا آمده و هر روز در قفساش قدم میزند. او با ده قدم به دیوار فلزی قفس برخورد میکند. اما یک روز اتفاق جالبی میافتد. نگهبان قفس یادش میرود در قفس را ببندد و شیر کوچولو از قفس بیرون میرود. اما او عادت دارد فقط ده قدم مستقیم برود. اگر او قدم یازدهم را برمیداشت میتوانست آزادی خود را به دست آورد و همه جهان را ببیند، و...
«قدم یازدهم» تاکنون برگزیده دومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی و بیستوسومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است.
چاپ دوازدهم اینکتاب با ۲۸ صفحه رنگی، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شده است.
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