محمدعظیمی سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با اعلام این مطلب، اظهار داشت: کمیته تعاملات سیاسی جمعیت وفاداران برای آغاز فعالیتهای انتخاباتی خود، بنا دارد به زودی با گروههای جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کند.

عظیمی افزود: حجت الاسلام دعوتی موضوع هماهنگی با جامعتین را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: کمیته تعاملات سیاسی جمعیت وفاداران مرکب از، حجت الاسلام دعوتی، شیبانی، شایسته نیا و بوربور است که خود من هم ریاست آن را به عهده دارم و قرار است کمیته سیاسی جمعیت، فعالیت های انتخاباتی این تشکل سیاسی برای حضور در انتخابات مجلس هشتم را ساماندهی کند.

سخنگو و قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی این تشکل سیاسی، تصریح کرد: در این جلسه مصوب شد، بر اساس مواضع اصولگرایی ، اتحاد ملی و انسجام اسلامی گام برداریم.

عظیمی با بیان اینکه اصولگرایی نیازمند پشتوانه ای قوی است، تاکید کرد: این پشتوانه در جامعتین وجود دارد و ما پس از این دیدار، عملیات اجرایی خود را حول محور اصولگرایی و نظرات آنان برای انتخابات مجلس هشتم قرار خواهیم داد.

وی توضیح داد: کمیته های دیگر این جمعیت با نام های کمیته مناطق که میرزاپور به عنوان رئیس، انصاریان و رحمانی پور عضو، کمیته اقشار به ریاست شمسایی از اعضای شورای مرکزی جمعیت وفاداران و حجت الاسلام دعوتی عضو، کمیته شناسایی کاندیداها به ریاست پوریان، حسینی، دائمی و شایسته نیا به عنوان اعضاء و کمیته اطلاع رسانی که ریاست آن بر عهده بنائیان و دکتر برنگی و شهبازی به عنوان اعضاء در جلسه شورای مرکزی این تشکل سیاسی برگزیده شدند.