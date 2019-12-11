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۲۰ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷

«دراکولای سفید» به شهرزاد می‌آید/ روایت نجات دختری در بند

«دراکولای سفید» به شهرزاد می‌آید/ روایت نجات دختری در بند

«دراکولای سفید» با طراحی و کارگردانی محسن میرزاخانی در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دراکولای سفید» با طراحی و کارگردانی محسن میرزاخانی و تهیه‌کنندگی حسام آهنگر به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می‌رود.

این اثر روایت زندگی دختری بوده که در بند اسارت به سر می‌برد. تنها راه نجات او آمدن فردی است که از آن با نام دراکولای سفید یاد می‌شود ...
متن این اثر توسط دانیال چاووشی و محسن میرزاخانی به نگارش درآمده است.

از دیگر فعالیت‌های محسن میرزاخانی می‌توان به طراحی، نویسندگی و کارگردانی نمایش «رِم» و طراحی و کارگردانی نمایش«کمدی مرگ» نوشته وودی آلن اشاره کرد.

طراحی گریم این اثر بر عهده سارا اسکندری، طراحی لباس ماهرخ سلیمانی پور و طراحی صحنه بر عهده وحید لاری است.

کد مطلب 4794956
آروین موذن زاده

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