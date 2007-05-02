مهدی عموزاده پس از دریافت حکم مسئولیت خود ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: نگاه من به المپیک 2012 است. به احتمال فراوان در لندن کاراته در ردیف رشته های المپیک قرار خواهد گرفت و ما باید برای کسب موفقیت از هم اکنون برنامه ریزی کنیم . با پشتوانه یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند است که می توان پله پله به موفقیت نزدیک شد.

وی ادامه داد: دراین راه دست یاری تمام دلسوزان ورزش را می فشاریم. هیات های ورزشی سراسر کشور ما را یاری کنند تا بتوانیم استعدادهای با آتیه کاراته را جذب کنیم . قصد داریم 50 نوجوان را شناسایی کرده و روی آنها برای آینده کارکنیم .

عموزاده با اشاره به نقش استعدادیابی در ورزش گفت: فدراسیونهای که این بخش را جدی گرفته اند توانستند نتایج خوبی نیز کسب کنند. در کاراته که استعدادهایی بکری داریم قطعا می توانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

سرگروه سابق تیم ملی درپایان گفت: برنامه های مدونی داریم، اعضای کمیته باید تشکیل شده و بودجه آن مشخص شود تا بتوانیم جدی کار خود را آغاز کنیم . هفته آینده تمام برنامه ها را در جلسه ای با مسئولین فدراسیون تشریح و در صورت تایید کار خود را آغاز می کنم.