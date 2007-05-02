مهندس آرش قندچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش های علمی و آموزشی از کمترین اعتباری برخوردارند به طوریکه در سال جدید نیز با مشکل کمبود بودجه در این بخش رو به رو خواهیم بود، افزود: با توجه به مجموعه توافقاتی که به طور نسبی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته بود، در حدود 324 میلیارد تومان برای حداقل اتمام کل پروژه های نیمه تمام و در دستور کار نیاز داشتیم که متأسفانه از میزان درخواست شده تنها 110 میلیارد تومان مصوب شده است.

وی ادامه داد: البته طبق تجربه سال های گذشته این میزان نیز به طور کامل اختصاص نمی یابد و تلاش مجموعه وزارت علوم از سطح وزیر تا سطوح پائین تر در جهت تأمین این اعتبار از دیگر منابع است.

مدیر کل طرح های عمرانی با تأکید بر اینکه با این مبلغ نمی توان فعالیت زیادی را در بخش عمرانی وزارت علوم انجام داد گفت: به عنوان مثال ایده آلی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پوشش خوابگاهی در نظر گرفته است، 50 درصد از کل دانشجویان است این در حالی است که وزارت علوم در بهترین شرایط در سال جدید، قادر به پوشش تنها 30 درصد از جمعیت خوابگاهی خواهد بود. رقمی که سال گذشته برای این منظور در نظر گرفته شده بود معادل 2/9 میلیارد بوده است و امسال نیز این اعتبار رشد نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: در صورتیکه در سال جدید با رشد جمعیت دانشجویی مواجه شویم پوشش 30 درصدی نیز با رشد منفی رو به رو خواهد شد.

قندچی گفت: تنها تخصیص اعتبار 50 میلیارد تومانی که ریاست جمهوری وعده آن را برای خوابگاه های تهران داده است می تواند راه حل خوبی برای حل این مشکل باشد. در این صورت 9 میلیارد تومانی را که به کل خوابگاه ها اختصاص داده شده بود در خوابگاه های شهرستان هزینه می شود و مشکلی از نظر اسکان دانشجو در خوابگاه نخواهیم داشت.