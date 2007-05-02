به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در نشست مشترک مقامهای بلند پایه دو کشور ژاپن و آمریکا که در واشنگتن در حال برگزاری است؛ دو طرف با افزایش همکاری های نظامی و اطلاعاتی به منظور نشان دادن واکنش سریع در هنگام رویارویی با موقعیت های اضطراری موافقت کردند.

این نشست با نام کمیته مشترک مشاوره امنیتی ژاپن و آمریکا کار خود را از روزگذشته آغاز کرده و قرار است امروز نیز درباره مسائل مختلف دفاعی و اطلاعاتی در آن بحث و تبادل نظر شود.

بر اساس این گزارش، در کمیته مشترک مشاوره امنیتی ژاپن و آمریکا، افرادی چون "کاندولیزا رایس" و " رابرت گیتس" وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا، "تارو آسو"و "فومیو کیوما" وزیران امور خارجه و دفاع ژاپن حضور دارند.

لازم به ذکر است در پی افزایش توانایی های نظامی چین، ژاپن نیز دست به کار شده و برای نشان دادن قدرت نظامی خود همکاری هایی در زمینه نظامی با هند و آمریکا انجام داده است؛برای مثال چندی پیش ژاپن به همراه آمریکا و هند در یک رژمایش دریایی شرکت کرد.

یادآور می شود ژاپن متحد نظامی اصلی آمریکا در منطقه است و 50 هزار نظامی آمریکایی در این کشور مستقر هستند و همچنین ناوگان هفتم آمریکا از 18 فروند کشتی تشکیل شده که در ژاپن مستقر است.

