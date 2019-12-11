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۲۰ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۱

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد:

تاثیر اندک سهمیه بندی بنزین در کاهش قاچاق

تاثیر اندک سهمیه بندی بنزین در کاهش قاچاق

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بنزین، سهم اندکی از میزان قاچاق سوخت دارد و اصلاح قیمت سوخت، تأثیر چندانی در کاهش قاچاق بنزین نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالله هندیانی اظهار داشت: به طور قطع، طرحی که برای اصلاح قیمت سوخت اجرا شده، بر حوزه جلوگیری از قاچاق، اثرگذار است، اما با توجه به اینکه اهم موارد ما در حوزه سوخت، مربوط به بنزین نبوده است؛ اصلاح قیمت سوخت تنها در جلوگیری از قاچاق این حامل انرژی در برخی از استان‌ها اثرگذار است که ما کارت‌های آنجا را کدینگ کرده بودیم.

معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: آمار قاچاق سوخت ما پیش از این حدود ۸ میلیون لیتر در کل کشور بوده که البته این آمار خاص بنزین نیست و بنزین درصد بسیار پایینی از آن را به خود اختصاص می‌دهد.

وی گفت: ما برای جلوگیری از قاچاق سوخت‌های دیگر مثل گازوئیل در حال ایجاد سامانه‌هایی برای اجرای طرح‌های پیمایش و یا کنترل سوخت ماشین آلات آب و کشاورزی هستیم تا جلوی قاچاق سوخت در این حوزه‌ها را بگیریم.

کد مطلب 4795263
سمیه رسولی

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