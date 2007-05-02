ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیکاری را مهمترین عامل فقر در جامعه دانست و افزود: همچنین عدم تعادل میان درآمد و هزینه های خانواده باعث می شود افراد زیر خط فقر قرار گیرند .

وی با اشاره به اینکه دو میلیون نفر از مردم جامعه توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند و زیرخط فقر مطلق هستند ، خاطر نشان کرد : علاوه بر این افراد ، جمعیت 3 میلیون نفری کارمند و همچنین 12 میلیون نفری افراد تهیدست جامعه نیز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : طی دو سال گذشته مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایش پیدا نکرده است به همین دلیل هنگامی که تورم اضافه شود اما درآمدها ثابت باشد تعداد جمیعت زیر خط فقر هر روز بیشتر می شود .

مختاری گفت: در استان‌هایی مانند تهران که طی سال گذشته 40 تا 50 درصد هزینه ها افزایش پیدا کرده، بطور طبیعی قدرت خرید مردم کمتر شده است به همین دلیل تعداد افراد نیازمند و در آستانه خط فقر نیز از سایر استانها بیشتر است .

وی افزود: همچنین درسال گذشته بسیاری از هزینه ها برای کشاورزان افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده که درآمد این افراد نیز کمتر شود.

وی تاکید کرد: با افزایش تورم افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند ثروتمند تر و افراد بی بضاعت فقیر تر می شوند بنابراین تنها درصورتیکه دولت با برنامه ریزیهای درست برای جمعیت بیکار اشتغال ایجاد کند و تولید را در جامعه بالا ببرد میتوان امیدوار بود که فقر کاهش پیدا کند .

مختاری اظهار داشت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمار بیکاری را 12 درصد اعلام کرده است در حالیکه این آمار در استانهای مختلف متفاوت است وبه 20 درصد نیز می رسد .