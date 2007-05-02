به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال بودیسم، معابد سراسر سریلانکا دیروز مملو از جمعیت مؤمنان بودائی سفید پوشی بود که برای اجرای مراسم و مناسب دینی روز وساک جمع شده بودند .

جمع کثیری از مراکز مهم بودیسم سریلانکا چون کاندی، کلینیا، انوراداپورا، بلانویلا، کاتاراگاما و پولوناروا نیز به عنوان نماینده بودیستهای کشور برگزاری مراسمی را برعهده داشتند.

برگزاری هفته ملی مراسم وساک که با هفته میراث فرهنگی سریلانکا نیز همزمان شده بود ابعاد معنوی را بیش از گذشته مورد تأکید قرار داد .

وساک مهمترین روز از تقویم بودایی است در سنتهای ماهایانا بودیست هندوستان، این روز به معادل سانسکریت خود " ویساخا" شناخته می شود، اما کلمه وساک از زبان سیلانی گرفته شده است.

تاریخ دقیق این مراسم مذهبی بر اساس تقویم نجومی و ماه کامل برج ثور تعیین می شود. این جشن نمایانگر تولد، روشنگری(نیروانا) و مرگ (پارانیروانا) بودا است.

امسال جشن وساک دارای دو تاریخ مختلف است، چرا که برج ثور ( ماه می میلادی و ماه اردیبهشت شمسی) دارای روز است که ماه در آنها کامل می شود ماه در روز دوم و روز سی و یکم ماه می ( 12 اردیبهشت و 10 خرداد) کامل می شود. در برخی از کشورها چون سریلانکا، هندوستان و مالزی روز وساک را دیروز جشن گرفتند در حالی که کشورهایی چون تایلند و سنگاپور این عید بودائی را 31 ماه می برگزار خواهند کرد.

در چنین جشنی مؤمنان بودائی پیش از طلوع آفتاب در معابد گردهم جمع شده سرودهای روحانی می خوانند و دسته های گل، شمع مجسمه های چوبی به معبد هدیه می کنند. این نذورات نمادین، تداعی کننده این است که گل زیبا به زودی پژمرده می شود و شمع و چوب نیز خواهند سوخت، بنابراین زمان زندگی نیز از بین خواهد رفت.

روحانیون بودائی در این روز همچنین مؤمنان را از کشتن هر موجودی نهی می کنند و از آنها می خواهند برای روز پس از طلوع آفتاب از غذای گیاهی استفاده کنند.

در برخی کشورها چون سریلانکا که به صورت دو روز متوالی وساک را جشن می گیرند تمام فروشگاه ها و عرضه کنندگان گوشت فعالیت خود را متوقف می کنند و حیوانات و پرندگان بسیاری را در یک حرکت نمادین آزاد می کنند.

بسیاری از مؤمنان بودائی در این روز لباس سفید بر تن کرده، تمام روز خود را در معبد گذرانده و تصمیم می گیرند که هشت قاعده اخلاقی بودا را اجرا کنند.

موعظه راهبان نیز بخشی از مراسم وساک است که طی آن بخشهایی از نقل قولهای بودا که به 25 قرن پیش باز می گردد قرائت می شود.