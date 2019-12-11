بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در محل یکی از شرکتها برگزار شد، در جمع خبرنگاران از طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی این سازمان از واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: یکی از اقدامات ارزنده‌ای که برای رونق تولید انجام گرفته، بحث تقسط بدهی‌ها در ۶۰ مامه است.

وی با تاکید بر اینکه تقسیط پنج ساله این بدهی‌ها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شده باشد، ادامه داد: مسئله بخشودگی جرایم برای زمانی بود که هنوز مهلت بخشودگی به اتمام نرسیده بود، این در حالی است که امروز این مهلت به اتمام رسیده و امکان بخشودگی جرایم وجود ندارد، مگر اینکه در بودجه سال آینده برای آن تمهیداتی اندیشیده شود.

سالاری با تاکید بر اینکه ما از بخشودگی جرایم به عنوان ابزاری مهم در راستای ایجاد انگیزه برای رونق تولید استقبال می‌کنیم، به شرطی که قانون‌گذار نیز در این زمینه ورود پیدا کرده و اقدام ما منع قانونی نداشته باشد، تصریح کرد: نهایت تلاش سازمان تامین‌اجتماعی این است که همکاری‌های لازم را با واحدها و کارگاه‌های تولیدی در راستای رونق تولید داشته باشد.

وی با اشاره به طلب ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی این سازمان از واحدهای صنعتی، گفت: طلب این سازمان مشمول افرادی است که به دلایل مختلف دارای فرد بیمه‌شده‌ای هستند که حق بیمه فرد مذکور را پرداخت نکرده‌اند.

استاندار زنجان نیز در ادامه و درپاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر مشکلات شرکت روغن‌نباتی جهان، اظهار کرد: خوشبختانه بخش اعظمی از این مشکلات مرتفع شده است تا بتوانیم شاهد راه‌اندازی مجدد خط تولید آن باشیم.

فتح‌الله حقیقی با یادآوری اینکه چهار واحد تولیدی در استان نیز دارای مشکلاتی مشابه روغن‌نباتی جهان هستند، ادامه داد: در صورت مساعدت مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، این شرکت‌ها نیز به فراغ بال بیشتری به عرصه تولید بازخواهند گشت.