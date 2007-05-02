به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت : هر گونه تعلل در بخش های مدیریتی ، فنی و عملیاتی ، برنامه ریزی پروازی شرکت‌های هواپیمایی از طرف سازمان هواپیمایی کشوری با واکنش این سازمان روبرو خواهند شد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این که ملاک عملکرد شرکت‌های هواپیمایی رضایت مندی مردم است ، گفت : سازمان به عنوان ابزار حاکمیت دولت در بخش حمل و نقل هوایی یقیناً در دفاع از حقوق مسافرین پروازها کوتاهی نخواهد کرد .

وی افزود : اگر چه سازمان از پروازهایی که از ایمنی کامل برخور دار نیستند جلوگیری خواهد کرد ، با این وجود به شرکت‌های هواپیمایی توصیه های لازم برای بکارگیری مکانیزهای لازم برای کاهش تاخیرات شده است.

وی گفت : هر گونه سهل انگاری که منجر به اعتراض و نارضایتی مردم در داخل ترمینال‌ها را موجب شود سازمان در برخورد با این گونه شرکت‌ها از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری افزود : این سازمان مصمم است در صورت بی توجهی شرکت‌های هواپیمایی نسبت به اخطارهای قانونی مبنی بر تلاش در جهت جلب رضایت مسافرین خود بنا به صلاحدید این سازمان از واگذاری مسیرهای پروازی به چنین شرکت‌هایی خود داری کند.