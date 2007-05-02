به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد در سومین نشست تخصصی، تحلیلی و پژوهشی در حاشیه دومین دوسالانه بینالمللی پوستر جهان اسلام و مسائل و مباحث گرافیک و پوستر ایران با سخنرانی فرزاد ادیبی با موضوع آسیبشناسی گرافیک ایران برگزار شد.
در این نشست، ادیبی با برشمردن پارهای از نقاط ضعف طراحان گرافیک از فقدان اندیشه، مفهوم گریزی و شعارزدگی به عنوان مهمترین نقاط آسیب این هنر یاد کرد و گفت: "همانطور که فرمگرایی محض و به بیراهه فرمالیسم افتادن بد است، در دام شعارزدگی ماندن هم مخل و مانع شکوفایی خلاقیت هنری است."
وی در ادامه خاطرنشان کرد: "فرمزدگی و شیوهگرایی دو عاملی است که طراح امروز ما را با یکسری دغدغههای نابجا و فعالیتهای بیهوده و به کلی خارج از روند اصیل تولید اثر هنری در یک سطح کیفی و حرفهای قابل قبول و اثرگذار رو به رو کرده و نوعی در سطح ماندن، دست و پا زدن در لایههای سطحی و دور افتادن از مفهوم و محتوا را موجب شده است."
ادیبی ادامه داد: "اگر گرافیک را متشکل از دو بخش تصویر و نوشته بدانیم، فرمالیسم بیشتر سراغ نوشته میرود تا تصویر. چون نوشته یک فرم انتزاعی قرار داده و از اینجاست که بازی با فونت و بیتوجهی به ظرفیتها و امکانات خلاقه تصویر در کار بسیاری از طراحان جوان به شکل یک انحراف ظاهر میشود."
وی در ادامه به مبحث عرضه تولیدات گرافیکی از منظر آسیبشناسی پرداخت و محدودیتهای فنی شامل چاپ و لیتوگرافی، محدودیتهای عرفی و اجتماعی و نیز اشباع بازار از تولیدات ناسالم گرافیکی را به عنوان مهمترین مشکلات این عرصه ذکر کرد.
این گرافیست با اشاره به ضرورت ایرانی بودن کارها و تشخص و هویت ایرانی پوسترها و آثار گرافیکی امروز، کپیبرداری و تقلید ناشیانه و سطحی از سبک و شیوه و نوع طراحی غرب بدون هیچ شناخت عمیق و درونی از آنها را مهمترین نقطه ضعف بسیاری از طراحان کنونی پوستر در گرافیک ایران دانست.
وی تاکید کرد: "کارهایی اینچنین ممکن است در یک مقطع کوتاه مطرح شود و حتی مورد تعجب و تحسین بسیار قرار گیرد، اما در درازمدت برای همیشه فراموش میشود و تنها آثاری به مرتبه ماندگاری میرسند که بازنمای یک هویت مستقل معنایی، زیباییشناختی و فرهنگی باشند.
به عقیده ادیبی، امروز کار گرافیک در کشور ما به دلیل درگیر شدن همزمان با سه عامل سلیقه سفارشدهنده ناآگاه، چارچوبها و محدودیتهای تعیینشده و ذهنیتهای نادرست و ناشی از آثار غیرحرفه ای و بازاری سختترین کارهاست و آموزش به عنوان اصلیترین بستر پرورش نگاه و اندیشه یک نسل، مهمترین مسئله و بحران در این عرصه است.
سومین نشست تخصصی موسسه صبا همزمان با دومین دوسالانه بینالمللی پوستر جهان اسلام به سخنرانی فرزاد ادیبی با موضوع آسیبشناسی گرافیک ایران اختصاص داشت.
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