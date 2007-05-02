به گزارش خبرگزاری مهر، 46 نفر از نخبگان و هنرجویان ممتاز نگارگری با ارائه 135 تابلو در این نمایشگاه حضور یافته‌اند که نوآوری‌های خاص خود را در رشته‌های نگارگری، تذهیب و گل و مرغ در معرض دید عموم قرار می‌دهند.



گروه نگارگران آزاد ایران با هدف حفظ ارزش‌های حقیقی و جلابخشیدن به خلاقیت‌های فردی گرد هم آمده‌اند تا در هجوم تندبادهای قرن حاضر، نقاشی اصیل ایرانی به فراموشی سپرده نشود. در این نمایشگاه آثاری از رضا یساولی، بهمن شریفی، بهنام شریفی، یوسف حسینی، عبدالله محرمی، رضا بیدآبادی، مسعود هنرکار، حسین نجومی، گوهری و ... ارائه شده است.



بخشی از درآمد حاصل از فروش آثار این نمایشگاه به بیماران بیماری‌های خاص اختصاص می‌یابد. این نمایشگاه تا 26 اردیبهشت دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 (جمعه‌ها 14 تا 19) از این آثار دیدن کنند.

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