دکتر محمدی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوازدهمین المپیاد دانشجویی طی 2 روز آینده در 44 دانشگاه و موسسه آموزش عالی و 6 قطب کشور برگزار می شود.

وی اظهار داشت: دانشجویان در 12 رشته دانشگاهی در مرحله نیمه متمرکز که از فردا آغاز می شود، شرکت می کنند. دانشگاه ها در 4 رشته مکانیک، آمار، طراحی صنعتی و کامپیوتر دانشجویان برتر خود را معرفی کرده اند و در این رشته ها آزمون برگزار نمی شود.

معاون سازمان سنجش گفت: نفرات برتر این آزمون، در آزمون متمرکزی که تیرماه در تهران برگزار می شود با نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد 1386 رقابت می کند.

وی اضافه کرد: رشته ریاضی مانند سال های گذشته به صورت بین المللی برگزار می شود و کشورهای مختلف برای شرکت در این المپیاد باید تا خردادماه به سازمان سنجش اعلام آمادگی کنند.

محمدی اقدم گفت: نتایج آزمون نیمه متمرکز در خرداد ماه اعلام می شود تا برترین ها برای شرکت در آزمون متمرکز آمادگی پیدا کنند.