به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری سازمان تربیت بدنی، محمد علی آبادی در احکامی جداگانه حمزه ایلخانی زاده ، منوچهرمنطقی و احمد ضیایی را به عنوان اعضای هیات رئیسه فدراسیون والیبال و محمدرضا مشحون ، عنایت اله آتشی ، بهمن سلیمانی و حسن نوربخش را به عنوان اعضای هیات رئیسه فدراسیون بسکتبال منصوب کرد.

دراحکام مهندس علی آبادی برای اعضا جدید هیات رئیسه فدراسیون والیبال آمده است : " بنا به پیشنهاد رییس فدراسیون والیبال و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20/9/85 به عنوان "عضو هیات رییسه فدراسیون والیبال" منصوب می شوید."

همچنین در احکام مهندس علی آبادی برای جدید هیات رئیسه فدراسیون بسکتبال آمده است :" بنا به پیشنهاد رییس فدراسیون بسکتبال و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 15/11/85 به عنوان "عضو هیات رییسه فدراسیون بسکتبال" منصوب می شوید."